На матч «Зенит» – «ЦСКА» придут почти 29 тысяч болельщиков

Несмотря на пандемию коронавируса, им разрешили посетить игру.

На «Газпром Арене» сегодня, 19 августа, соберутся сразу 29 тысяч болельщиков, которые хотят поддержать любимый клуб. «Зенит» и «ЦСКА» сыграют в рамках третьего тура Тинькофф — Российской премьер-лиги, встреча запланирована на восемь часов вечера. На данный момент петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «сине-бело-голубых».

К слову, до этого самой посещаемой встречей был матч «Ротор» – «Зенит», за которым наблюдали более 12 тысяч человек. Напоминаем, что одно время на стадион практически никого не пускали, чтобы избежать распространение коронавируса. Сейчас это позволяется делать, но при соблюдении всех мер предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матч «Зенит — ЦСКА» изменит маршруты автобусов №134А, №134Б, №К-131, №К-232, №К-690.