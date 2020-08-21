Суд отправил подозреваемого в ударе ножом в ягодицу на Дворцовой под домашний арест

Дзержинский районный суд определил ближайшую судьбу Ислама Мусаева, подозреваемого в хулиганских действиях.

Согласно версии следствия, мужчина по неизвестной причине схватился за нож и нанес им ранение в области ягодицы на правом бедре потерпевшему. Происшествие произошло в понедельник, 17 августа, у одного из домов по Дворцовой набережной. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сегодня, 21 августа, судом было рассмотрено прошение о заключении Мусаева под стражу. На заседании подозреваемый отрицал причастность к случившимся действиям, нарушившим общественный порядок и повлекшим последствия для здоровья человека.

«Не успел убежать, вот меня и схватили», — прокомментировал Мусаев ситуацию суду.

Несмотря на то, что органы дознания настаивали на заключение под стражу, суд принял решение в пользу домашнего ареста. Под ним подозреваемый будет находиться до 15 сентября 2020 года.

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