Петербуржец, переходя железнодорожные пути в неположенном месте, попался на хранении наркотиков

На Ладожском вокзале сотрудники транспортной полиции задержали 29-летнего жителя Северной столицы, у которого нашли запрещенные вещества.

Выяснилось, что злоумышленник переходил пути в неположенном месте на железнодорожной станции «Дача Долгорукова», в связи с чем его доставили в дежурную часть для составления административного протокола. При досмотре у мужчины в сумке нашли пакетик с подозрительным веществом. Подозреваемый объяснил, на путях он искал «закладку», — и, собственно, нашел.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — это 2,72 грамма амфетамина. В результате нарушитель правил безопасности стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что на ж/д станции «Воздухоплавательный парк» задержали «закладчика» с фасованным «товаром».