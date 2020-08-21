Детские сады и школы Петербурга закупаются защитными масками на 5 млн рублей

Детские сады и школы Петербурга закупаются защитными масками на 5 млн рублей
Дети носить маски, скорее всего, не будут. Фото: pixabay.com

Образовательные учреждения Северной столицы продолжают активную подготовку у новому учебному году, который впервые пройдет в условиях пандемии COVID-19.

Петербургские школы намерены потратить на приобретение обязательных для сотрудников защитных масок три миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, который изучили корреспонденты «Мойки78«. Так, в течение августа городские школы организовали по меньшей мере 34 конкурса на поставку масок общей суммой 2,8 млн рублей.

Детские сады также объявили 30 закупок на 2,1 млн рублей. Аналогичную сумму потратят на средства индивидуальной защиты учреждения дополнительного образования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о порядке действий в случае, если среди учащихся или сотрудников школы выявят случаи заражения коронавирусной инфекцией.

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