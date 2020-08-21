В России стартуют продажи флагманов Samsung Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 оборудован 10-мегапиксельной фронтальной камерой, а также тремя основными: двумя по 12 мегапикселей и широкоугольной камерой в 108 мегапикселей. Фото: www.samsung.com

Galaxy Note 20 оборудован 10-мегапиксельной фронтальной камерой, а также тремя основными: двумя по 12 мегапикселей и широкоугольной камерой в 108 мегапикселей. Фото: www.samsung.com

Новые фаблеты (смартфон, который можно использовать и как телефон, и как планшет) Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra доступны к покупке у российских ритейлеров уже сегодня, 21 августа.

Разработчики представили новые Samsung Galaxy Note 5 августа, с 5 по 20 августа действовал предзаказ на обе модели. Модели отличаются по размеру: Galaxy Note имеет экран в 6,7 дюймов, а версия Ultra — 6,9 дюймов. На данный момент наибольшим спросом пользуется модель Ultra, а цвет покупатели чаще всего предпочитают бронзовый.

Общее число предзаказов при этом в разы превысило показатели по прошлому году, когда был презентован Galaxy Note 10. В России Galaxy Note 20 представлен в графитовом, мятном и бронзовом цветах, его стоимость составляет 79 990 рублей за модель с объемом памяти 256 ГБ. Galaxy Note 20 Ultra доступен в бронзовом, черном и белом цветах, 256 гигабайт обойдутся в 99 990 рублей, а за версию 512 ГБ придется отдать 119 900 рублей.

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