В Петербурге приемным родителям разрешили посещать детские дома

Им был запрещен доступ еще с марта в связи с пандемией коронавируса. В Ленобласти такого правила не было.

В Санкт-Петербурге наконец отменили запрет на посещение приемными родителями детские дома. Об этом сообщает «ЛенТВ24». Сначала посторонних не пускали к детям из-за пандемии коронавируса – на протяжении нескольких месяцев они сидели под замком, чтобы не заболеть. Затем Роспотребнадзор подписал постановление, согласно которому доступ к детям запретили до конца 2020 года – и с этим смириться было куда сложнее. После доступ к детям появился у волонтеров и опекунов, но будущие приемные родители снова остались вне списка.

Лада Уварова, президент благотворительного фонда «Дети ждут», рассказала, что ребенку и его вероятным опекунам просто необходимо увидеться несколько раз. Это невозможно в первую очередь из-за правил. И вот, наконец, требования неравнодушных горожан были услышаны.

Видео: ЛенТВ24

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