В Приозерском районе мопед влетел в дорожный знак: водитель в тяжелом состоянии

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, а вот по какой причине – установить не удалось.

В Приозерском районе Ленинградской области произошел наезд на дорожный знак. Об этом сообщили в ГИБДД по региону. Все случилось примерно в половину седьмого вечера на 2 км + 600 м автодороги 41К-260 Орехово – Петяярви – мужчина на мопеде, не справившись с управлением, влетел в препятствие в виде дорожного знака. На место прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации пострадавшего. Его состояние оценили как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на юге КАД аварии с грузовиками собрали большую пробку. Затор растянулся на несколько километров, ситуацию усложнили и ремонтные работы, которые производятся на данном участке.