«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы

Решающая встреча завершилась со счетом 3:2.

Испанская команда «Севилья» победила итальянский «Интер» 21 августа и стала в шестой раз победительницей Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 3:2 и была довольно напряженной, хоть и проходила при пустых трибунах. Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что недавно «Севилья» уволила тренера, который заявил о своем онкологическом заболевании. Руководство клуба отметило, что было недовольно работой Эдуардо Бериссо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин может так и не сыграть за «Спартак» до осени. Он перешел в московскую команду в летнее трансферное окно. Его контракт рассчитан до лета 2023 года, в год игрок будет зарабатывать три миллиона евро.