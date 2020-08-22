Вице-губернаторы Петербурга с сентября поменяются обязанностями

Вице-губернаторы Петербурга с сентября поменяются обязанностями
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в распоряжение о распределении обязанностей между вице-губернаторами города. Изменения вступят в силу с первого сентября.

Соответствующий документ появился на сайте правительства. Так, вице-губернатор Александр Бельский будет курировать работу комитета по молодежной политике, комитета по печати и взаимодействию со СМИ, а также комитета территориального развития Северной столицы и отдела по связям с религиозными объединениями.

Вице-губернатор Ирина Потехина займется курированием трех комитетов — по образованию, архивного и по делам ЗАГС.

Вице-губернатор Владимир Княгинин будет курировать деятельность комитета по науке и высшей школе, а также займется решением вопросов по научной политики, труду и занятости, вопросов профобразования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пандемии положительно сказалась близость Петербурга и Ленобласти. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

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