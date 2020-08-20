Беглов: миллионы петербуржцев провели пандемию в Ленобласти

Беглов: миллионы петербуржцев провели пандемию в Ленобласти
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Во время пандемии положительно сказалась близость Петербурга и Ленобласти. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. По его словам, 2,5 млн петербуржцев выехали из города. Он добавил, что все они отправились пережидать карантин в Ленобласть.

На заседания координационного совета города и области Беглов также отметил, что в период сложной эпидемиологической ситуации были созданы дополнительные рабочие группы и зоны совместного влияния двух регионов, в которые вошли территории Петербурга и шести муниципальных районов Ленобласти (Всеволожского, Гатчинского, Тосненского, Кировского, Выборгского, Ломоносовского).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов назвал прогнозы по восстановлению экономики Петербурга сдержанно-оптимистичными.

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