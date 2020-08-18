Беглов назвал прогнозы по восстановлению экономики Петербурга сдержанно-оптимистичными

В Петербурге проходит заседание городского правительства, на котором подняли вопрос развития экономики. Губернатор Александр Беглов назвал данные прогнозы сдержанно-оптимистичными.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. По словам градоначальника, прогнозы по восстановлению экономической активности вызывают сдержанный оптимизм. И добавил, что много зависит и от самих горожан, напомнив о важности соблюдения мер безопасности.

«Инвесторы нам верят, нам доверяют, но нам нужно создать все условия, чтобы инвестиции приходили, чтобы у нас не было проблем», — заявил Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подсчитали убытки из-за пандемии Covid-19 за первое полугодие 2020 года. Об этом рассказал председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.