Беглов назвал прогнозы по восстановлению экономики Петербурга сдержанно-оптимистичными

Беглов назвал прогнозы по восстановлению экономики Петербурга сдержанно-оптимистичными
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге проходит заседание городского правительства, на котором подняли вопрос развития экономики. Губернатор Александр Беглов назвал данные прогнозы сдержанно-оптимистичными.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. По словам градоначальника, прогнозы по восстановлению экономической активности вызывают сдержанный оптимизм. И добавил, что много зависит и от самих горожан, напомнив о важности соблюдения мер безопасности.

«Инвесторы нам верят, нам доверяют, но нам нужно создать все условия, чтобы инвестиции приходили, чтобы у нас не было проблем», — заявил Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подсчитали убытки из-за пандемии Covid-19 за первое полугодие 2020 года. Об этом рассказал председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заседание правительства новости спб смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Буферном парке в Пушкине нашли труп с перерезанным горлом
Больше половины жителей Петербурга неравнодушны к бездомным животным
Петербуржец ответит перед судом за взятку и сокрытие самовольной ...
В Петербурге из-за коронавируса количество официальных безработных выросло ...
Экс-чиновник Смольного упал с крыши, хотя жил на пятом этаже
Петербургские гостиницы ежемесячно теряют 516 миллионов
Петроградский районный суд оштрафовал Городскую больницу №9 на 100 тысяч рублей
Петербург стал лидером в рейтинге лучших регионов России по качеству жизни