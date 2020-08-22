Стал известен стартовый состав «Зенита» против «Тамбова»

Стал известен стартовый состав &#171;Зенита&#187; против &#171;Тамбова&#187;
Матч пройдет на «Газпром Арене». Фото: ФК "Зенит"

Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассказал о стартовом составе на матч 4-го тура РПЛ с «Тамбовом». Встреча пройдет на «Газпром Арене».

Как сообщает «Зенит» в Twitter, на воротах петербуржцев сегодня стоит Михаил Кержаков. Первыми на поле выйдут новички команды сине-бело-голубых — Данил Круговой и Деян Ловрен. Также с первых минут за «Зенит» будет играть Ярослав Ракицкий, который недавно выбыл из-за дисквалификации. В стартовом составе также значатся Артем Дзюба, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком.

Петербургская команда встретится с «Тамбовом» 22 августа на стадионе «Газпром Арена» в 18 часов. «Зенит» будет играть в лазурной форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Тамбова» в четвертом туре чемпионата РФ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Газпром арена зенит спорт тамбов футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новорожденных малышей выдры чипировали в Петербургском океанариуме
Анализы показали наличие алкоголя и кофеина в организме Навального
Стал известен стартовый состав «Зенита» против «Тамбова»
На юге Петербурга жалуются на зловонный запах
Петербуржцев предупреждают о непогоде 23 августа
«Фу, мне стыдно»: Мясников осудил поведение Ефремова в суде
В МЧС назвали самое гиблое место для грибников
Названы вещи, которые опасно держать рядом с телефоном