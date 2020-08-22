Стал известен стартовый состав «Зенита» против «Тамбова»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассказал о стартовом составе на матч 4-го тура РПЛ с «Тамбовом». Встреча пройдет на «Газпром Арене».

Как сообщает «Зенит» в Twitter, на воротах петербуржцев сегодня стоит Михаил Кержаков. Первыми на поле выйдут новички команды сине-бело-голубых — Данил Круговой и Деян Ловрен. Также с первых минут за «Зенит» будет играть Ярослав Ракицкий, который недавно выбыл из-за дисквалификации. В стартовом составе также значатся Артем Дзюба, Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком.

Петербургская команда встретится с «Тамбовом» 22 августа на стадионе «Газпром Арена» в 18 часов. «Зенит» будет играть в лазурной форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Тамбова» в четвертом туре чемпионата РФ.