Матч «Зенит» — «Тамбов» закончился разгромной победой сине-бело-голубых

Футболисты петербургского клуба «Зенит» разгромили «Тамбов» на домашней арене. Встреча закончилась со счетом 4:1.

Этот матч стал первой крупной победой сине-бело-голубых в новом сезоне Российской премьер-лиги. Футболисты встретились на стадионе «Газпром арена».

Победу петербургской команде принесли Дуглас Сантос, забивший мяч в ворота противника на 41-й минуте, Малком (47 минута), Александр Ерохин (68 минута) и Сердар Азмун (74 минута). «Тамбов» забил единственный гол сине-бело-голубым в самом конце второго тайма — на 85-й минуте отличился Кирилл Панченко.

Отметим, что с трибун «Газпром арены» за сегодняшним матчем наблюдали более 20 тысяч болельщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стал известен стартовый состав «Зенита» против «Тамбова».