Матч «Зенит» — «Тамбов» закончился разгромной победой сине-бело-голубых

Матч &#171;Зенит&#187; &#8212; &#171;Тамбов&#187; закончился разгромной победой сине-бело-голубых
Матч закончился победой петербургского клуба. Фото: ФК "Зенит"

Футболисты петербургского клуба «Зенит» разгромили «Тамбов» на домашней арене. Встреча закончилась со счетом 4:1.

Этот матч стал первой крупной победой сине-бело-голубых в новом сезоне Российской премьер-лиги. Футболисты встретились на стадионе «Газпром арена».

Победу петербургской команде принесли Дуглас Сантос, забивший мяч в ворота противника на 41-й минуте, Малком (47 минута), Александр Ерохин (68 минута) и Сердар Азмун (74 минута). «Тамбов» забил единственный гол сине-бело-голубым в самом конце второго тайма — на 85-й минуте отличился Кирилл Панченко.

Отметим, что с трибун «Газпром арены» за сегодняшним матчем наблюдали более 20 тысяч болельщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стал известен стартовый состав «Зенита» против «Тамбова».

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