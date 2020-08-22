Число заражений коронавирусом во всех странах превысило 23 млн

За время коронавирусной пандемии во всем мире выявили 23 3026 230 случаев инфицирования COVID-19. Число летальных исходов при этом составило 800 237.

Об этом свидетельствует статистика американского Университета Джонса Хопкинса на 22 августа. Также стало известно, что на сегодняшний день с опасным заболеванием справились 14 774 304 пациента, которые после лечения сдали отрицательные тесты на коронавирус.

В лидерах по числу выявленных случаев ковида находятся США, где заразились 5 645 697 человек, Бразилия (3 523 330) и Индия (2 975 701). В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 951 897 случаев заражения. 767 477 успешно вылечились. От последствий коронавируса скончались 16 310 россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, Петербург стал лидером по суточной смертности от коронавируса в России.