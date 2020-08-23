Кириенко заявил о победе России над коронавирусом в плане количества спасенных жизней

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил успехи российских медицинских работников.

В субботу, 22 августа, представитель Кремля выступал на молодежном форуме «Территория смыслов». Речь зашла в том числе и об эпидемии коронавирусной инфекции. Кириенко рассказал о том, что, если раньше к медицине в России относились с некоторым сомнением, восхваляя при этом иностранных специалистов (европейских или американских), то сейчас ситуация изменилась. Об этом сообщает ТАСС.

Кириенко высказал надежду, что эпидемия в России постепенно исчезнет и не более не проявит активности и отметил, что страна победила вирус по количеству спасенных пациентов.

Именно количество спасенных жизней людей является важнейшим показателем во время пандемии. Кириенко считает, что в РФ на передний план поставили именно заботу о своих гражданах, а не о каких-то других сферах, которые могли пострадать от COVID-19. Тем самым страна продемонстрировала морально-нравственный пример и спасла больше жизней, чем другие страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заражений коронавирусом во всех странах превысило 23 млн.