Легковушка разбилась после ДТП на Энгельса

Легковушка разбилась после ДТП на Энгельса
В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль получил повреждения в результате столкновения с другим участником аварии.

Сегодня, 23 августа, произошла авария на пересечении проспекте Энгельса и проспекта Луначарского. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись два автомобиля – «Хендай» и ВАЗ. В результате серьезные повреждения получила одна из легковушек – у нее помят капот. На место прибыли сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

Пока непонятно, кто виноват в аварии и каковы ее последствия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Загородной в ДТП пострадали женщина и ребенок. Непонятно, по какой причине автомобиль оказался в кювете.

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