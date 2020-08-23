Легковушка разбилась после ДТП на Энгельса

Автомобиль получил повреждения в результате столкновения с другим участником аварии.

Сегодня, 23 августа, произошла авария на пересечении проспекте Энгельса и проспекта Луначарского. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там столкнулись два автомобиля – «Хендай» и ВАЗ. В результате серьезные повреждения получила одна из легковушек – у нее помят капот. На место прибыли сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

Пока непонятно, кто виноват в аварии и каковы ее последствия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Загородной в ДТП пострадали женщина и ребенок. Непонятно, по какой причине автомобиль оказался в кювете.