На Звездной загорелся автомобиль

На Звездной загорелся автомобиль
Сотрудники пожарной части потушили огонь. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.

Автомобиль «Шевроле» загорелся у дома номер 16 на Звездной улице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На место вызвали спасателей, их прибыло девять человек и две единицы спецтехники. Сотрудники МЧС справились с возгоранием примерно за 15 минут. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По какой причине загорелся автомобиль – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на Энгельса пострадали два полицейских. Сотрудников правоохранительных органов госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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