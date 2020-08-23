«Бавария» в шестой раз завоевала титул Лиги чемпионов

&#171;Бавария&#187; в шестой раз завоевала титул Лиги чемпионов
Матч в Лиссабоне из-за пандемии прошел без болельщиков. Фото: pixabay

Немецкий футбольный клуб «Бавария» обыграл французов из «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов.

Матч состоялся в воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч, который оказался победным, забил Кингсли Коман на 59-й минуте.

«Баварии» шестой кубок Лиги чемпионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболисты петербургского клуба «Зенит» разгромили «Тамбов» на домашней арене. Встреча закончилась со счетом 4:1. Этот матч стал первой крупной победой сине-бело-голубых в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"бавария" лига чемпионов спорт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Соловьев устроил перепалку с Пашаевым из-за дела Ефремова
Сильно похудевшая Валерия выглядит ровесницей своей падчерицы
«Бавария» в шестой раз завоевала титул Лиги чемпионов
В Грузии микроавтобус сорвался с обрыва, погибли 17 человек
Появились подробности смертельной аварии с участием трех иномарок в Лужском ...
В Воронежской области двое детей и трое взрослых погибли, упав в выгребную яму
Кудрявцева показала фигуру в купальнике без фотошопа
Лавров: белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса