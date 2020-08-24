Суд приостановил рассмотрение дела Навального о клевете из-за его болезни

Суд приостановил рассмотрение дела Навального о клевете из-за его болезни
Алексей Навальный в Петербурге. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Разбирательства по делу о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального состоятся в другое время после того как случится его выздоровление.

Сегодня, 24 августа, мировой суд Москвы постановил приостановить рассмотрения дела о клевете из-за болезни Навального. Напомним, причиной разбирательств стала публикация политика в Twitter и Telegram. Навальный опубликовал видео, на котором ветеран говорит о поддержке поправок к Конституции, и сопроводил его своим комментарием. По версии следствия, слова Навального носят заведомо ложный характер и порочат честь ветерана. Отметим, что сам блогер виновным себя не признал. Об этом сообщает ТАСС.

На сегодняшних слушаниях прокуратура просила о переносе заседания, а также подала прошение о запросе в больницу Омска, куда оказался госпитализирован Навальный, чтобы уточнить диагноз подсудимого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный выживет, но уйдет из политики.

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