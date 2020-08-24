Жительнице Петербурга предъявили обвинение по делу о нападении на сотрудницу полиции

Прокуратура утвердила обвинение для 56-летней правонарушительницы из Приморского района, которая подняла руку на представителя власти.

Согласно версии следствия, в июле 2020 года обвиняемая нарушила правила дорожного движения на улице Маршала Новикова, что заметила сотрудница правоохранительных органов. Решив привлечь женщину к ответственности, работница полиции попросила последовать с ней в участок для составления административного протокола о правонарушении. Реакция последовала неожиданная — женщина начала бить 33-летнюю правоохранительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Сегодня, 24 августа, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело отправлено в Приморский районный суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.

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