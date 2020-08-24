Жительнице Петербурга предъявили обвинение по делу о нападении на сотрудницу полиции

Жительнице Петербурга предъявили обвинение по делу о нападении на сотрудницу полиции
Дело передано в суд. Фото: Pixabay

Прокуратура утвердила обвинение для 56-летней правонарушительницы из Приморского района, которая подняла руку на представителя власти.

Согласно версии следствия, в июле 2020 года обвиняемая нарушила правила дорожного движения на улице Маршала Новикова, что заметила сотрудница правоохранительных органов. Решив привлечь женщину к ответственности, работница полиции попросила последовать с ней в участок для составления административного протокола о правонарушении. Реакция последовала неожиданная — женщина начала бить 33-летнюю правоохранительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Сегодня, 24 августа, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело отправлено в Приморский районный суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино застрелили водителя — он ударил полицейского и пытался бежать.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нападение на полицейского обвинение прокуратура уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЛДПР предложила компенсировать средства, потраченные на сборы детей в школу
В Минске на площади Независимости начали задерживать протестующих
Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом
В Омске прокомментировали заявление берлинской клиники «Шарите» об ...
В Петербурге чиновница закупила ненужных лекарств на 195 млн рублей
В Петербурге вечерние пробки оценили в девять баллов
Ремонт вестибюля станции метро «Дунайская» завершится к середине сентября
Жительнице Петербурга предъявили обвинение по делу о нападении на ...