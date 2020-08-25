В Совбезе РФ считают, что 75% кибератак в мире совершают из США

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов уверен, что до 75% всех мировых кибератак — ответственность Соединенных Штатов Америки.

В качестве аргумента Храмов продемонстрировал отчеты ведущих заграничных и отечественных компаний, занимающихся информационной безопасностью. Так, в течение 2016-2019 годов на долю американцев приходится от 40% до 75% вредоносной активности, передает ТАСС. В то время как в России этот показатель варьируется между 2% и 7%. «Это не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные», — подчеркивает Храмов.

Таким образом, подытожил заместитель секретаря Совбеза, тезис о тотальной киберугрозе со стороны России абсолютно несостоятелен. Он также предположил, что Вашингтон может обвинять Россию, Китай, Северную Корею в хакерских атаках для оправдания своих якобы ответных действий, в том числе, силовых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп перед предстоящими президентскими выборами хочет встретиться с Владимиром Путиным.