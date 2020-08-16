Трамп хочет встретиться с Путиным перед выборами в США

Трамп хочет встретиться с Путиным перед выборами в США
Трамп ждет личной встречи с Путиным. Фото: wikimedia.org

Ожидается, что российский глава прибудет в штаты в сентябре.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он намерен провести переговоры в сентябре в Нью-Йорке и рассматривает все возможные форматы мероприятия, о чем рассказал своим помощникам. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что встречу хотят организовать для обсуждения соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Трамп ожидает подписания проекта соглашения о переговорах по продлению договора СНВ-III.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Лукашенко снова поговорили по телефону. Главы государств обсудили нестабильную ситуацию в Белоруссии.

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