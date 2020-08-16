Путин и Лукашенко снова поговорили по телефону

Главы государств обсудили нестабильную ситуацию в Белоруссии.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились второй раз за два дня, чтобы обсудить происходящее в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Путин отметил, что Россия всегда готова прийти на помощь соседям, оказать поддержку и содействие в рамках договора о Союзном государстве. Отмечается, что президенты также поговорили о возможном давлении на Белоруссию извне.

Напоминаем, что в республике 9 августа состоялись президентские выборы, на которых в очередной раз победил Лукашенко. С таким результатом не согласились тысячи людей, которые с тех пор выходят на митинги и требуют отставки главы государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко встал на колени перед белорусами. Глава государства отметил, что «натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот», чего допустить никак нельзя.