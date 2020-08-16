Лукашенко встал на колени перед белорусами

Президент Белоруссии выступил перед своими сторонниками с речью, обратившись к тем, кто остался недоволен результатами выборов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 16 августа, выступил на митинге в поддержку властей. Он заявил, что не сторонник подобных мероприятий, но другого выхода нет, чтобы защитить страну. Глава государства отметил, что «натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот», чего допустить никак нельзя. Лукашенко заверил, что если народ хочет реформ, он получит его как можно скорей. При этом политик выступил против повторных выборов, так как не хочет идти на поводу у Литвы, Латвии, Польши и Украины.

Лукашенко убежден, что даже если дать возможность людям снова проголосовать, на выборы пойдут в основном «бандиты и урки».

Он попросил своих противников не трогать военных, а также журналистов и их семьи. Лукашенко убежден, что оппозиция должна считаться с мнением большинства, а оно якобы хочет, чтобы главой Белоруссии оставался действующий президент.

В конце речи политик встал на колени и признался, что делает это впервые.

«Огромное вам спасибо, что вы показали, что вы хозяева этой страны, этой столицы. Они долго будут это помнить. Я встаю перед вами на колени впервые в своей жизни»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Евросоюз предложил Минску содействие в диалоге с белорусской оппозицией.