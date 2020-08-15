Евросоюз предложил Минску содействие в диалоге с белорусской оппозицией

В заявлении ЕС подтвердил намерение ввести санкции против лиц, «ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов» в Белорусии. Фото: pixabay.com

В заявлении ЕС подтвердил намерение ввести санкции против лиц, «ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов» в Белорусии. Фото: pixabay.com

Европейский союз по итогам срочного онлайн-заседания, состоявшегося в пятницу, 14 августа, принял на себя ответственность стать посредником между официальной властью Белоруссии и оппозицией для урегулирования кризисной ситуации в стране.

В заявлении Евросоюза оп итогам заседания сказано, что результаты президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, политическое объединение считает недействительными, сфальсифицированными. Вследствие этого, ЕС готов выдвинуть действующим властям предложение о поддержки ЕС в налаживании диалога с оппозиционными представителями.

ЕС также ожидает, что насилие в отношение мирных демонстрантов, которые вышли на улицы, чтобы показать свое несогласие с результатами выборов, будет остановлено, а задержанных отпустят на свободу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЦИК Белоруссии окончательно признал Лукашенко победителем президентских выборов.