В Невском районе домушник обчистил квартиру петербуржца на 1,1 млн рублей

В Невском районе Петербурга домушник обчистил квартиру местного жителя. Сумма ущерба составила 1 190 000 рублей.

В отдел полиции обратился 54-летний мужчина, проживающая в доме №14 по улице Подвойского. Он рассказал, что в период с 5 часов утра 22 августа до 5:50 24 числа неизвестный проник в его квартиру.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина обнаружил пропажу 320 тыс. рублей и ювелирных изделий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Василеостровском районе трое мужчин избили петербурженку из-за iPhone.