Неизвестный лишил петербуржца Hyundai Tucson за 1,3 миллиона

Неизвестный лишил петербуржца Hyundai Tucson за 1,3 миллиона
Машину владелец оценил в 1 350 000 рублей. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга кладовщик лишился иномарки за 1,3 млн рублей.

В отдел полиции обратился 42-летний мужчина. Он рассказал, что иномарка, припаркованная на проспекте Энергетиков, пропала в период с 23:30 23 августа до 8:00 следующего дня.

Как стало известно gazeta.spb.ru, машину марки Hyundai Tucson мужчина оценил в 1 350 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе домушник обчистил квартиру петербуржца на 1,1 млн рублей.

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