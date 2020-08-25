Неизвестный лишил петербуржца Hyundai Tucson за 1,3 миллиона

В Красногвардейском районе Петербурга кладовщик лишился иномарки за 1,3 млн рублей.

В отдел полиции обратился 42-летний мужчина. Он рассказал, что иномарка, припаркованная на проспекте Энергетиков, пропала в период с 23:30 23 августа до 8:00 следующего дня.

Как стало известно gazeta.spb.ru, машину марки Hyundai Tucson мужчина оценил в 1 350 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе домушник обчистил квартиру петербуржца на 1,1 млн рублей.