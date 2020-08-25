Российские школы с 1 сентября переходят на новый формат обучения

Российские школы с 1 сентября переходят на новый формат обучения
Насколько слаженно будет работать новый формат школьных занятий, покажет время. Фото: pixabay.com

В связи с мировой эпидемиологической обстановкой возвращение к привычной жизни до COVID-19 происходит очень медленно и с массой предосторожностей. Это обуславливает новый режим обучения в российских школах.

В частности, теперь потоки учащихся должны быть разобщены, чтобы минимизировать контакты между ребятами из разных классов. При этом введения дополнительных смен не предусматривается, в школах просто сместят время начала занятий для каждой параллели. Соответственно, родители учеников должны быть готовы к, возможно, не самому удобному расписанию.

В столовых детей будут делить аналогичным образом, предоставляя на обед 10 минут. В случае, если ребенок заболеет, домой он может отправиться только со взрослым, либо школьнику вызовут «скорую» и изолируют до приезда медиков. При подтверждении COVID-19 у одного из учеников, весь класс отправится на двухнедельное дистанционное обучение, если заразится учитель — «дистанционка» грозит сразу нескольким классам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько должен весить портфель школьника.

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