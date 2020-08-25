В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должен весить портфель школьника

Сами портфели не должны быть тяжелее 700 граммов для тех, кто только пошел за знаниями. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

Сами портфели не должны быть тяжелее 700 граммов для тех, кто только пошел за знаниями. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

Учащиеся первого и второго классов не должны носить за спиной вес превышающий полтора килограмма. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, для учеников третьих и четвертых классов вес учебников и письменных принадлежностей должен составлять не более 2 кг, пятых-шестых классов — не более 2,5 кг, седьмых-восьмых классов — не более 3,5 кг, девятых-одиннадцатых классов — не более четырех кг.

Как сообщили РИА Новости, сами ранцы не должны весить более 700 гр для тех, кто только пошел в школу. Для учеников средних и старших классов он должен составлять не более килограмма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начало учебного года в России нужно перенести на месяц вперед, чтобы не провоцировать вторую волну инфекции Covid-19. Такое заявление сделал Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Такие меры необходимы из-за ежедневного выявления инфекции у около 5 тыс. граждан.