В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должен весить портфель школьника

Учащиеся первого и второго классов не должны носить за спиной вес превышающий полтора килограмма. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, для учеников третьих и четвертых классов вес учебников и письменных принадлежностей должен составлять не более 2 кг, пятых-шестых классов — не более 2,5 кг, седьмых-восьмых классов — не более 3,5 кг, девятых-одиннадцатых классов — не более четырех кг.
Как сообщили РИА Новости, сами ранцы не должны весить более 700 гр для тех, кто только пошел в школу. Для учеников средних и старших классов он должен составлять не более килограмма.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начало учебного года в России нужно перенести на месяц вперед, чтобы не провоцировать вторую волну инфекции Covid-19. Такое заявление сделал Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Такие меры необходимы из-за ежедневного выявления инфекции у около 5 тыс. граждан.