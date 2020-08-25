Петербуржцы не желают выходить с удаленки на работу в офис

В Петербурге число вакансий с удаленным графиком работы после выхода горожан из режима самоизоляции выросло на 73%. А соискатели интересуются такой работой в три раза чаще по сравнению с аналогичным периодомпрошлого года.

Как свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Авито Работы, при этом удаленный график воодушевляет больше соискателей, чем работодателей. Так, активность соискателей в июле выросла на 170% по сравнению с июлем прошлого года. И резко соискатели бросились искать удаленку в апреле, когда закрылась часть компаний из-за пандемии Covid-19 — тогда активность выросла на 76%.

В России за июнь появилось на 14% больше вакансий с удаленкой, а за июль — еще на 14% больше.

Среди крупных российских городов больше всего соискатели откликаются на удаленку в Омске (+489%), Воронеже (+437%), Екатеринбурге (+424%), Ижевске (+408%) и Барнауле (+375%). В Санкт-Петербурге рост составил 160%. Этот показатель снизился только в Тюмени.

В России работодатели чаще всего предлагают удаленку в маркетинге, рекламе и пиаре. На втором месте по популярности — IT, затем идут управление персоналом, страхование и консультирование.

В Петербурге по популярности лидирует также маркетинг — 11% вакансий, на втором месте — консультирование (около 7%), далее страхование и IT, интернет, телеком (по 6%), управление персоналом — 5%.

При этом зарплата для работы в удаленном режиме предлагаеся примерно на 5% ниже. А в Петербурге удаленщикам готовы платить на 12% меньше, чем в целом по рынку.