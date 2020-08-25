Заболевшую коронавирусом Тимошенко подключили к ИВЛ

Врачи сообщают о тяжелом состоянии бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники. О том, что Тимошенко и члены ее семьи заразились коронавирусом, стало известно на прошлой неделе. Депутат слегла с температурой, ее тест на коронавирус показал положительный результат. Также заражение коронавирусной инфекцией выявили у ее дочери и зятя.

Состояние депутата оценивается как тяжелое, она госпитализирована и подключена к аппарату ИВЛ. Ее родственники переносят заболевание в легкой форме.

Пресс-секретарь Тимошенко заявила, что «хороших новостей пока нет». Сейчас политик проходит интенсивный курс терапии, в который входит комплекс мероприятий, направленный на устранение нарушений жизненно важных функций организма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заразившуюся коронавирусом Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии.