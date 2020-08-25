Экс-футболист «Зенита» Юрий Роденков хочет стать священнослужителем

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Юрий Роденков, который играл за клуб с 2005 по 2007 года, собирается стать диаконом.

Как сообщает АБН, недавно 34-летний спортсмен и его супруга Анастасия посетили епархиальное управление, где встретились с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. Там стало известно, что он является кандидатом в диаконы.

Юрий Роденков в течение двух лет играл в команде сине-бело-голубых, однако закрепиться в составе «Зенита» ему не удалось. В 2007 году он перешел на правах аренды в «Спартак-Нальчик», а после играл за «Аланию», «Луч-Энергию» и ряде других клубов. В 2014 году он решил завершить карьеру футболиста.

Сейчас бывший футболист учится на пятом курсе Воронежской духовной семинарии и алтарничает в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболиста Широкова обвинили в покушении на убийство.