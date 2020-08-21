Футболиста Широкова обвинили в покушении на убийство

Игрок напал на судью, что расценили как серьезное преступление.

Адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова Александр Островский заявил, что поступок футболиста Романа Широкова можно расценивать как покушение на убийство. Об этом пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Широков во время матча 10 августа избил арбитра. Агрессию вызвала красная карточка, за которую специалист получил удары по лицу. Видеозапись жесткого инцидента выложили в социальные сети, игрок позже извинился за случившееся в Instagram-аккаунте.

«Иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы по голове не назвать. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой,»,

— приводит слова Островского «Москва FM».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге юриста обвиняют в убийстве жены на глазах у детей. Мужчина нанес жертве около полусотни ударов ножом, а затем травмировал и себя тоже, но остался жив.