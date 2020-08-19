В Петербурге юриста обвиняют в убийстве жены на глазах у детей

Мужчина нанес жертве около полусотни ударов ножом, а затем травмировал и себя тоже, но остался жив.
В Санкт-Петербургском городском суде приступили к рассмотрению материалов уголовного дела, возбужденного в отношении юриста, который обвиняется в жестоком убийстве жены. Об этом сообщает «Мойка78».
По предварительным данным, мужчина ударил свою супругу ножом около полусотни раз, потому что очень ее ревновал. Это случилось в ночь на 3 августа 2019 года в квартире по Кушелевской дороге. Как только жертва перестала дышать, агрессор нанес опасную травму себе. За кровавой сценой наблюдали два ребенка – мальчики двух и пяти лет.
Родители убитой, вспоминая страшный день, отмечают, что юрист сам позвонил им после случившегося и заявил, что их дочери плохо. Прибыв на место, они увидели израненное тело женщины, которую было уже не спасти.
Рассуждая о личности предполагаемого убийцы, безутешный отец пояснил, что никогда не одобрял выбор дочери, но мешать личному счастью не считал возможным.
Тяжелей всего пришлось детям – они по сей день вздрагивают, когда видят перед собой нож.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петергофе неизвестный в спортивном костюме вонзил нож в прохожего.