«Ленэнерго» надеется сохранить граффити Сергея Бодрова и Зинаиды Портновой

Предписания о сроках по удалению граффити с трансформаторных будок в Петербурге пока нет. На данный момент существует лишь протокол ГАТИ. В ПАО «Ленэнерго» надеются, что он не дойдет до того этапа, когда портреты Зинаиды Портновой и Сергея Бодрова придется закрасить.

Эти два изображения попали в поле зрения ГАТИ во время инспекции «Неделя чистоты» в Центральном районе. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ведомство сообщило, что «несогласованные художественные изображения» были зафиксированы на 29 трансформаторных подстанциях. Все они принадлежат ПАО «Ленэнерго». В компании в свою очередь против граффити ничего не имеют.

«Мы обратились в ГАТИ со своими опасениями и своим мнением о том, что граффити не содержат ни экстремистскую, ни угрожающую здоровью, ни иную подобную информацию, что в первую очередь это художественные изображения. Мы направили свое обращение, пока ответа не получали», — рассказали корреспонденту Gazeta.SPb.ru в ПАО «Ленэнерго».

В компании добавили, что о сроках по удалению граффити и самом процессе говорить рано. Ведь на данный момент есть лишь протокол, сообщающий о том, что ГАТИ обязует ПАО «Россети Ленэнерго» удалить изображения. В случае неисполнения компании грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей за каждый рисунок. Следующим пунктом должно стать получение предписания. Его пока нет. В «Ленэнерго» с надежной отметили: не каждый протокол доходит до этого этапа.

Тем временем ГАТИ сообщает, что по адресам ул. Новгородская, д. 2а, лит. Д (портрет Зины Портновой), пл. А. Невского, д. 1б, лит. А (портрет Сергея Бодрова) ПАО «Ленэнерго» с 2017 года привлекалось к административной ответственности и даже освобождалось от штрафа.

«Инспекция неоднократно обращала внимание ПАО «Ленэнерго» на необходимость согласования данных изображений. Организации было выдано представление об устранении причин административного правонарушения, в котором было указано на необходимость согласования размещения художественного изображения на пл. А. Невского, д.1б, лит. А. Однако до настоящего времени нет информации о принятии ПАО «Ленэнерго» действий, направленных на согласование изображений, размещенных на трансформаторных подстанциях», — говорится в сообщении ГАТИ.

В общей сложности в ходе проверок Государственная техническая административная инспекция (ГАТИ) вынесла 18 постановлений на сумму 2 млн 340 тысяч рублей. Так, административный штраф назначили, например, «Почте России» — 260 тысяч рублей за неосуществление обязанностей по очистке фасадов здания на ул. Херсонской, 15-17, лит. А. ГУП «Водоканал СПб» оштрафовали на 120 тысяч рублей. Причина — содержание в ненадлежащем состоянии постоянных ограждений и защитной сетки на Лиговском пр., 68А и ул. Бородинская, 4А.

Напомним, что штрафные санкции из-за граффити могли грозить ЖКС №2, если бы его сотрудники не закрасили изображение обложки одного из альбомов Виктора Цоя, нанесенное на стену около клуба-музея «Камчатка» накануне годовщины смерти музыканта. По данным администрации Петроградского района, штраф мог составить порядка 250 тысяч рублей.