В Ленобласти бывший замглавы регионального УФСИН осужден за убийство подчиненного, который сдал его полиции

Ленинградский областной суд вынес приговор в отношении бывшего замначальника УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти Сергея Моисеенко, а также его пособника Игоря Захарова.

Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга. Их судили по уголовным делам о подстрекательстве и пособничеству к убийству, а также по делу о незаконном хранении оружия.

Осенью 2016 года Моисеенко решил убить своего подчиненного, сообщившего в правоохранительные органы о хищениях и взяточничестве при строительстве нового СИЗО. Совершить убийство он предложил Сабиру Садыкову. Оружие ему вручил Захаров, которые задолжал Моисеенко деньги.

Все произошло в марте 2017 года напротив агрофирмы «Выборжец» во Всеволожском районе области. Садыков встретился с потерпевшим и в автомобиле жертвы выстрелил в него семь раз. Мужчина скончался в больнице.

Суд приговорил Моисеенко к 15 годам лишения свободы, а Захарова — к 14 годам лишения свободы. Моисеенко также лишили звания «полковник внутренней службы».

Уголовное дело в отношении Садыкова выделено в отдельное производство и ранее рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти осудили троих мужчин, покрывавших убийцу.