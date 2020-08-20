В Ленобласти осудили троих мужчин, покрывавших убийцу

Суд вынес обвинительный приговор в отношении троих жителей Ленинградской области, которые укрывали совершение особого тяжкого преступления.

В городе Лодейное поле вышеуказанные молодые люди вместе со своими приятелями распивали спиртное, когда между двумя участниками посиделки возник конфликт. В результате один из них нанес оппоненту травмы, ставшие смертельными. Однако сознаваться в содеянном преступник не захотел и предложил троим свидетелям помочь ему скрыть следы.

Мужчина работал помощником машиниста, в связи с чем он и приятели поместили тело погибшего в грузовой вагон на железнодорожной станции в Лодейном Поле. Позже труп нашли на станции «Волховстрой» и дело быстро раскрыли. Свидетелям убийства, укрывавшим преступление, назначен штраф в размере 50 тысяч рублей каждому.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургского юриста обвиняют в убийстве супруги на глазах у детей.