Авиакомпания Finnair отменила сентябрьские полеты в Петербург

Авиакомпания Finnair отменила сентябрьские полеты в Петербург
Finnair отменила рейсы в Петербург. Фото: pixabay.com

Финский авиаперевозчик Finnair вслед за московскими рейсами отменил и рейсы в Петербург, запланированные на сентябрь.

Попытки купить билеты на самолет на любой день сентября не увенчались успехом. Перелеты между Суоми и Петербургом в системе бронирования на сайте финской национальной авиакомпании не значатся. Это говорит о том, что петербуржцам дорога в Финляндию остается закрытой.

Напомним, что ранее правительство Финляндии продлило запрет на въезд в страну для российских граждан еще до 8 сентября. Исключением являются люди, которые учатся или работают в стране, либо имеют там четко обоснованные «семейные дела».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финский авиаперевозчик Finnair отменил все рейсы в российскую столицу в сентябре, но рейсы в Петербург оставила нетронутыми

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