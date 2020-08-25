Трамвай могут запустить между станциями «Парнас» и «Девяткино»

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Трамвай в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области предложили проект строительства трамвайной линии, которая будет соединять станции метро «Девяткино» и «Парнас». Легкорельсовый трамвай будет ходить через Бугры.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, проект строительства трамвайной линии подготовила компания «Арсенал». Планы застройщика обсуждались на совещании у зампреда регионального правительства Михаила Москвина.

Перед одобрением проекта власти должны решить несколько вопросов. Для начала необходимо выяснить, примет ли Северная столица пассажиропоток и разрешит ли пользоваться своими сетями и депо.

Кроме того, проект компании предполагает увеличении застройки жилых домов в Буграх. Однако, по словам Москвина, свободные территории на границе Бугров и Мурино можно перевести только в рекреацию, но не в жилье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с проспекта Обуховской Обороны могут исчезнуть столетние трамвайные опоры.

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