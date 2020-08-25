Петербургский врач дала рекомендации переболевшим COVID-19

Главный врач городской больницы №20 Татьяна Суровцева рассказала, что необходимо делать пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию.

В первую очередь, если после выздоровления все равно фиксируются тревожные проявления организма, важно обращаться за помощью в поликлинику по месту жительства для организации реабилитации.

Помимо этого, переболевшим стоит укрепить иммунитет с помощью приема витаминов группы D и В, и энзимных препаратов. Полезными для организма будут и лекарства на основе трав (ромашка, иван-чай, володушка). Также, стоит заняться дыхательными упражнениями для профилактики осложнений у легких. Об этом сообщает «Российская газета».

Что касается тех, кому повезло избежать заражения, то им нужно продолжать соблюдать меры предосторожности. После возвращения с улицы следует полоскать рот водой или раствором ромашки и слегка промывать ноздри с помощью хозяйственного мыла. Помимо этого, не стоит забывать о СИЗ — масках и перчатках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала: какие COVID-19-ограничения действуют в Петербурге и что известно о второй волне коронавируса.