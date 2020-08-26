Троллейбус №43 будет ходить по другому маршруту 29 августа

Дорожные работы внесут изменения в маршрут троллейбуса №43 на субботу, 29 августа.

Об этом информирует пресс-службе петербургского «Горэлектротранса». Сообщается, что дорожные работы будут проводиться с 5 утра 29 августа до 1 ночи 30 августа. На это время движение троллейбуса закроется на Индустриальном проспекте у Ириновского проспекта.

Так, троллейбус №43 будет следовать от конечной станции «Река Оккервиль» по действующему маршруту до проспекта Ударников, далее по проспектам Ударников и Наставников, улице Попова, шоссе Революции и по действующему маршруту до конечной станции «Площадь Ленина».

Вся информация об изменениях в расписании движения трамваев и троллейбусом публикуется на сайте «Горэлектротранса» (electrotrans.spb.ru).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что троллейбусное движение на Ленинском проспекте закрывается на два дня.