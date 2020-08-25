Троллейбусное движение на Ленинском проспекте закрывается на два дня

Троллейбусное движение на Ленинском проспекте закрывается на два дня
Троллейбусы следуют по измененному маршруту. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге в маршруты троллейбусов №№ 32, 35, 45 вносятся изменения из-за производства работ на инженерных сетях.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского «Горэлектротранса». Как стало известно, ограничения введут с 00:30 до 05:00 26 августа и 30 августа. Трамвайное движение будет закрыто на участке Ленинского проспекта от улицы Десантников до Брестского бульвара. Троллейбусы не будут ходить в направлении к проспекту Героев.

Вся информация об изменениях движения трамваев и троллейбусов опубликована на сайте «Горэлектротранса» (electrotrans.spb.ru).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Корабельной улице произведут ремонт трамвайных путей.

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