На Корабельной улице произведут ремонт трамвайных путей

На Корабельной улице произведут ремонт трамвайных путей
Трамвай в Петербурге. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Для дальнейшей качественной перевозки пассажиров в Кировском районе, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» решила отремонтировать участок путей, предназначенный для движения трамваев.

Власти Северной столицы в рамках данной инициативы уже объявили соответствующий аукцион, благодаря которому будет найден подрядчик, организующий работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В заявке поясняется, что ремонту подлежит участок в 460 метров. На нем необходимо отремонтировать и привести в изначальный вид верхнее строение пути и поменять бетонные поребрики рядом с трамвайными рельсами. Помимо этого, ремонту подлежат и пешеходные ограждения.

Известно, что город за весь объем работ готов заплатить 70,51 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга появились новые трамвайные остановки.

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