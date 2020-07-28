В Невском районе Петербурга появились новые трамвайные остановки

В Комитете по транспорту рассказали о нововведениях и изменениях, которые коснутся пассажиров в ближайшее время.

С сегодняшнего дня, 28 июля, на Дальневосточном проспекте введены новые остановки трамваев: «улица Еремеева» и «Дальневосточный проспект, 12». На появившихся остановочных пунктах общественного транспорта высаживать и забирать пассажиров будут трамваи №10, №23, №39 и №65.

Помимо этого, с сегодняшнего дня меняется движение троллейбусов в Красносельском районе. Из-за необходимости проведения работ на трубопроводе на конечной троллейбусной остановке «Авангардная улица» было принято решение продлить маршруты следующих троллейбусов: №20, №37, №40.

Точной даты окончания работ не представлено. Маршруты временно будут выглядеть следующим образом:

Троллейбус № 20: от конечной остановки “Улица Пионерстроя” по пр. Ветеранов и далее по действующей трассе до конечной остановки “Площадь Стачек”;

Троллейбус № 37: от конечной остановки “Улица Пионерстроя” по пр. Ветеранов, Ленинскому пр. до конечной остановки “Проспект Народного Ополчения” (Троллейбусный парк № 1);

Троллейбус № 44: от конечной остановки “Улица Пионерстроя” по пр. Ветеранов и далее по действующей трассе до конечной остановки “Московские ворота”.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начнут чаще ходить трамваи и троллейбусы.