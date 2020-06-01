В Петербурге начнут чаще ходить трамваи и троллейбусы

Город постепенно возвращается к нормальной жизни.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщает пресс-служба петербургского Горэлектротранса. С этого понедельника на улицы вышли дополнительные трамваи и троллейбусы. Это нужно, чтобы обеспечить граждан общественным транспортом – многие вышли на работу и должны как-то перемещаться по городу.

Усилена работа на двадцати маршрутах. Подвижные составы пустят на маршруты трамваев №6, 7, 9, 25, 38, 49, 55, 60, 62, 100. Также дополнительный транспорт пустят для троллейбусов №2, 9, 14, 18, 20, 31, 32, 35, 37, 41. Отмечается, что наземный транспорт ходит до 11 часов вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти запустят дополнительные электрички. Коррективы в расписании будут объемными, поэтому представители компании просят пассажиров быть внимательными при изучении графика движения электричек. Ознакомиться с новым расписание можно на сайте СЗППК или в зданиях вокзалов.