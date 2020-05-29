В Петербурге и Ленобласти запустят дополнительные электрички

В Петербурге и Ленобласти запустят дополнительные электрички
Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С 31 мая РЖД увеличит количество поездов, курсирующих между Петербургом и Ленинградской областью, ввиду ослабления ограничительных мер и пика активности дачного сезона.

В частности, изменения коснутся наиболее «дачных» направлений: Лужского, Выборгского, Приозерского, Ириновского и Витебского. Об этом в пятницу, 29 мая, оповестили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Коррективы в расписании будут объемными, поэтому представители компании просят пассажиров быть внимательными при изучении графика движения электричек. Ознакомиться с новым расписание можно на сайте СЗППК или в зданиях вокзалов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с сегодняшнего дня РЖД возвращает стандартную рассадку пассажиров в поездах, без соблюдения 1,5 метров социальной дистанции.

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