Стало известно о новых жертвах коронавируса в Петербурге

В среду, 26 августа, в Северной столице зафиксировали 18 летальных исходов от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией.

Согласно данным регионального оперативного штаба, среди новых жертв коронавируса — шестеро мужчин в возрасте от 42 до 92 лет и двенадцать женщин в возрасте от 52 до 93 лет. Несмотря на то, что их смерти были зарегистрированы 26 августа, все они скончались в период с 6 по 25 августа.

Большинство из них скончались от двусторонней пневмонии, которая была вызвана заболеванием коронавирусная инфекция. Все пациенты страдали от хронических заболеваний, которые осложнили течение коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус протестировали 18,8 тысяч человек. Под строгим медицинским наблюдением, между тем, остаются 305 петербуржцев.