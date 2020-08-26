Дрозденко побывал в Бокситогорском районе

Губернатор Ленобласти приехал, чтобы принять участие в праздновании 85-летия Бокситогорска.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 26 августа, отправился в рабочую поездку в Бокситогорский район. Об этом пишет «ЛенТВ24». Он успел побывать на кондитерской фабрике в Пикалево, где попробовал новые сладости и остался ими доволен. Дрозденко также осмотрел два отделения в городской поликлинике города, в которых недавно сделали ремонт. Политик отметил, что власти выделят средства на восстановление и других медучреждений района. Так, на ремонт детской амбулатории в Пикалево потратят 72 миллиона рублей.

В конце Дрозденко поехал в культурно-досуговый центр Бокситогорска, чтобы принять участие в праздновании 85-летия города. Там он встретился с местными жителями и подвел итоги поездки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ленобласти.