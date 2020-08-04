Дрозденко зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ленобласти

Избирательная комиссия Ленобласти зарегистрировала действующего губернатора Александра Дрозденко в качестве кандидата на выборах главы региона.

Вопрос регистрации Дрозденко был рассмотрен на заседании Леноблизбиркома во вторник, 4 августа.

Как сообщили пресс-службе комиссии, ранее комиссия зарегистрировала для участия в выборах кандидатуры Андрея Лебедева (ЛДПР), Александра Габитова («Гражданская платформа») и Александра Перминова («Справедливая Россия»).

Выборы главы 47 региона пройдут в единый день голосования — 13 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Дрозденко рассказал об интеграции с Петербургом. Губернатор Ленобласти заявил, что речь идет об улучшении качества жизни и развитии регионов.