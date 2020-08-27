В Петербурге школьник «ограбил» кота Елисея

Монетами, которые петербуржцы и гости города кидают на постамент, на котором расположился известный кот Елисей, заинтересовался юный любитель халявы.

В среду, 26 августа, очевидцы засняли на видео как какой-то неизвестный юноша забирается на здание, где стоит памятник коту, и начинает собирать монеты. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Прохожие принялись критиковать школьника за неразумный поступок и желание присвоить чужое. Несмотря на это, нашлись люди и с альтернативным мнением, которые подчеркнули, что юный скалолаз не присвоил чужое, а забрал то, что уже никому не нужно.

Напомним, памятник коту Елисею установлен около магазина купцов Елисеевых на Малой Садовой. Прохожие по традиции кидают к нему монетки и загадывают желания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Малой Садовой «ограбили» кота Елисея.